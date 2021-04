Niesamowity mecz, dramatyczna końcówka, ale mamy to! Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra wygrali po raz trzeci ze Śląskiem Wrocław – tym razem 80:75 w półfinale rozgrywek Energa Basket Ligi. To oznacza, że zielonogórzanie awansowali do finału tych rozgrywek wygrywając całą serię 3:0!

Zastal zaczął dobrze, bo od prowadzenia 7:0. Zielonogórzanie pewnie i agresywnie weszli w mecz. Sląsk nie tracił zbyt wiele, ale to Zastal narzucał tempo. Po pierwszej kwarcie 20:17, a do przerwy prowadzenie naszej ekipy 43:33. Wydawało się, że Zastal kontroluje sytuację i tak było również w trzeciej kwarcie. Przewaga podopiecznych Żana Tabaka oscylowała w granicach kilku punktów, choć wrocławianie nie zamierzali odpuszczać. Po 30 minutach tylko 61:58. Czwarta kwarta to wciąż minimalne prowadzenie Zastalu. Śląsk jednak nie odpuszczał. Po punktach Aleksandra Dziewy na 2,5 minuty przed końcem prowadziliśmy tylko 74:73. Na szczęście Zastal miał zachował więcej zimnej krwi. Trójki Koszarka i Brembleya sprawiły, że ambitny i waleczny Śląsk już się nie podniósł. Zastal w finale. Rywalem będzie zwycięzca drugiej półfinałowej pary: Stal Ostrów-Legia Warszawa. Ostrowianie prowadzą 2:0, trzeci mecz jutro.

Warto dodać, że będzie to siódmy finał z udziałem zielonogórskiej drużyny w ostatnich dziewięciu latach. Jednocześnie Zastal zapewnił sobie ósmy medal mistrzostw Polski w ostatnich dziesięciu latach. Zielonogórzanie w mijającej dekadzie tylko dwa razy nie stali na podium (czwarte miejsce w sezonach 2018, 2019). Poza tym nasz zespól ma w dorobku pięć tytułów mistrza Polski, jedno srebro i jeden brązowy medal.