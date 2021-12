Koniec grudnia to czas podsumowań, także polityczno-miejskich. Jaki to był rok dla Zielonej Góry z punktu widzenia radnego Koalicji Obywatelskiej Marcina Pabierowskiego?

Poranny gość Rozmowy na 96 FM stwierdził, że ostatnie dwanaście miesięcy będziemy pamiętać z uwagi na sportowe wydarzenia: spadek Falubazu i nierozwiązaną sytuację wokół koszykarskiego Zastalu.

Dużym ciosem był spadek do I ligi. Straciliśmy sporo. To była marka, 15 lat w ekstralidze. To był olbrzymi cios. Źle oceniam też ten rok pod kątem wojny prezydenta z klubem koszykarskim Zastal. Brak realizacji dotacji jest moim zdaniem olbrzymim błędem.