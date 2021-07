Marszałek Elżbieta Polak nie wywalczyła wyższej puli środków unijnych podczas spotkania z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemarem Budą. Czy to porażka pani marszałek?

Z takim pytaniem zwróciliśmy się do politologa, profesora UZ Łukasza Młyńczyka. Gość programu „Rozmowa na 96 FM” jest zdania, że każde z województw chciało wywalczyć jak najwięcej środków i trudno o jednoznaczną ocenę.

Z jednej strony wielu wskazuje na rodzaj konfliktu politycznego, co może skutkować takim rezonansem w regionach. Weźmy pod uwagę, że mamy 16 regionów i każdy dąży do tego, by pula była jak największa.

Profesora zapytaliśmy również o dotychczasową prezydenturę Janusza Kubickiego i jego ewentualnych kontrkandydatów w wyborach prezydenckich. Młyńczyk twierdzi, że obecny włodarz miasta postawił mocno na przekaz w mediach społecznościowych.

Obserwuję tę aktywność i jest to skierowane na to, co prywatne i do tego wyjście frontem do mieszkańca. Trudno byłoby rzucić wyzwanie osobie mało wyrazistej.