Jakie są polityczne plany Łukasza Mejzy? Czy będzie posłem niezależnym czy jednak przywdzieje partyjne barwy?

Takie pytania postawiliśmy dziś świeżo upieczonemu posłowi województwa lubuskiego. Mejza był gościem programu “Rozmowa na 96 FM”.

Świat nie jest czarno biały. Będę dążył do tego, by stworzyć własne środowisko wokół gospodarki. Nie zanosi się, że będę w Porozumieniu Jarosława Gowina. Jestem posłem niezależnym, tak będzie w najbliższym czasie.

Mejza podczas swoich wystąpień wielokrotnie deklarował, że chce walczyć o lubuskie. W jaki sposób?

Chodzi o to, abyśmy walczyli wspólnie. Wszyscy parlamentarzyści powinni to robić. Będę dążył do tego, aby powołać Lubuski Zespól Parlamentarny.