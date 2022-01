Czy głos lubuskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie teraz bardziej słyszalny w Warszawie? Niewykluczone, że tak się właśnie stanie.

Tak jak już informowaliśmy, członkowie PSL w Lubuskiem znaleźli się we władzach centralnych partii. Dziś o tych roszadach rozmawialiśmy z sekretarzem wojewódzkim partii Arkadiuszem Dąbrowskim. Gość Rozmowy na 96 FM” został wybrany do Rady Naczelnej PSL.

Jest to podniesienie mojej pozycji w PSL. Rada Naczelna jest ważnym organem, to taka Rada Nadzorcza prezesa. Liczy lekko ponad stu członków i jestem w tym zacnym gronie. Zamierzam pracować bliżej centrali jeśli chodzi o sprawy polityczne.

Naszego gościa zapytaliśmy, jakie będzie miał zadania będąc w Radzie Naczelnej partii.

Dzięki byciu członkiem mój głos będzie słyszalny w Warszawie. Kiedy spotykamy się w tym gronie, jest to ścisłe kierownictwo PSL. My jako członkowie Rady Naczelnej możemy w każdej chwili powiedzieć, co nam się nie podoba. Mam bezpośredni wpływ na kierunek polityczny.