Punktualnie o godzinie 12 opublikowane zostały listy dzieci, którym udało się zakwalifikować do miejskich przedszkoli. Podane zostały także nazwiska maluchów, które nie spełniły warunków i będą musiały poczekać na miejsce w miejskich placówkach przedszkolnych.

Ogólna liczba wniosków złożonych podczas tegorocznego naboru to ponad półtora tysiąca. Magistrat nie spodziewał się aż takiego zainteresowania.

W tym roku nastąpiło takie zjawisko, którego wcześniej nie znaliśmy. Czyli spore zainteresowanie przyjściem do przedszkoli dzieci starszych. Mówimy tutaj o 4 – latkach, 5 – latkach i 6 – latkach. Ogólna liczba tych dzieci to 346. W poprzednich latach mówiliśmy raczej o pojedynczych przypadkach, a nie na aż taką dużą skalę.

Patrząc dalej na statystyki – liczba osób zakwalifikowanych wynosi w tym roku 1454. Rodzice tych dzieci muszą teraz złożyć oświadczenie woli o przyjęciu ich pociechy do danej placówki.

To jest w postaci pisemnego oświadczenia, trzeba zgłosić się do przedszkola. I 30 kwietnia o godzinie 12 publikujemy już ostateczne listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do zielonogórskich przedszkoli.

Zrobić to można do 28 kwietnia. Co ważne – część dzieci zakwalifikowanych do przedszkola nie dostało się jednak do placówek wskazanych podczas naboru. Magistrat ma na to rozwiązanie.

Dla tych rodziców będziemy mieli propozycję ulokowania tego dziecka w placówce, w której są jeszcze wolne miejsca. Będzie teraz trwał proces analizowania przez rodziców dzieci, które nie dostały się do wybranych przedszkoli, czy wskazane przedszkole, propozycja, im odpowiada czy nie.

Dodajmy jeszcze, że niezakwalifikowanych zostało 94 dzieci. Powodem jest ich wiek, czyli nieco ponad drugiego roku życia lub miejsce zamieszkania znajdujące się poza Zieloną Górą.