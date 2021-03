Mieszkańcy osiedla Kwiatowego mogą odetchnąć z ulgą – linia 44 powróci na swoją dotychczasową trasę. Najpierw jednak remont nawierzchni drogi. I tutaj pojawiają się schody. Bo póki co nie wiadomo, jak długo prace remontowe potrwają.

Początek remontu ulic na osiedlu Kwiatowym zaplanowano już w przyszłym tygodniu. Na początek wykonawca sprawdzi stan drogi. To właśnie od jej podbudowy zależy ile czasu prace potrwają. Wstępnie mówi się o kilku tygodniach. MZK zapowiada też zmiany w rozmieszczeniu przystanków.

Autobusy, do tej pory, jeżdżą tylko w jednym kierunku przez to osiedle i przystanki są zlokalizowane tylko z jednej strony. Po powrocie tych kursów, tej linii na to osiedle, będą one jeździły w dwóch kierunkach. Czyli ,jadąc do miasta, będą wjeżdżały z początku osiedla i wyjeżdżały jadąc w kierunki pętli na Jędrzychowie. Wracając z powrotem będą wjeżdżały też od pętli, przejeżdżały przez osiedle i tą samą drogą wracały do miasta.