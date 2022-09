Trwa kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Tradycyjnie już do projektu włączył się Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, który zaprasza w tym czasie na konsultacje.

Tydzień profilaktyki nie jest jednak jedynym czasem, kiedy to w Szpitalu Uniwersyteckim mówi się oraz bada pod kątem nowotworów głowy i szyi. Zapisać się na konsultacje i badania można przez cały rok. Wystarczy zadzwonić pod numer 68 32 96 621. Linia jest obsługiwana od godziny 8 do 15 od poniedziałku do piątku. Na tego typu wizytę powinny się zapisać przede wszystkim osoby, które zauważyły u siebie kilka objawów charakterystycznych dla nowotworów głowy i szyi.

Objawy te są stosunkowo podstępne, bo często towarzyszą zwykłym chorobom. Mówimy między innymi o chrypce i bólu gardła. Do programu należy się zgłosić, jeśli utrzymują się one przez trzy tygodnie standardowego leczenia przeziębienia.

– mówił prof. Paweł Golusiński, szef katedry Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo – Twarzowej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Podczas tego typu kontroli lekarze specjaliści przeprowadzają kilka podstawowych badań.

W obrębie programu wykonujemy standardowe badanie laryngologiczne. Obejmuje ono nos, jamę ustną, krtań. Robimy także badanie przy użyciu cieniutkiej kamery.

O tym, że profilaktyka jest kluczowa mówią także statystyki. Profesor Golusiński na ich podstawie podkreśla między innymi to, że jeśli chodzi o nowotwory głowy i szyi, to obecnie uzyskiwane jest około 50% przeżycie pacjentów onkologicznych w okresie pięcioletnim. A to lekarzy nie satysfakcjonuje. Przyczyną takich wyników jest zbyt późne zgłaszanie się chorych na leczenie.