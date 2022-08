Lechia Zielona Góra pokonała Podbeskidzie Bielsko-Biała w I rundzie Fortuna Pucharu Polski! Zespół Andrzeja Sawickiego wygrał 2:1 po dogrywce (1:0).

Lechia prowadziła po pół godziny gry po golu samobójczym rywali. Piłkę do własnej bramki posłał Titas Milašius. W pierwszej połowie zielonogórzanie mieli nawet szanse, by prowadzenie jeszcze podwyższyć.

W drugiej połowie rywale podkręcili tempo. Podbeskidzie miało przewagę i tworzyło sobie coraz groźniejsze sytuacje. W 64 min. w polu karnym faulował Mateusz Zientarski. Do jedenastki podszedł Joan Román, ale jego strzał świetnie obronił Wojciech Fabisiak.

To, co gościom nie udało się z rzutu karnego, powiodło się w ekspresowej kontrze, którą wykończył będąc sam na sam z bramkarzem Lionel Abate w 78 min. Taki wynik był też po 90 minutach i oznaczał dogrywkę.

Kluczowa akcja dla losów meczu padła w 100 minucie spotkania. Lechia przeprowadziła wzorową kontrę. Na bramkę rywala popędził z piłką Sebastian Górski i Mateusz Surożyński. Akcję finalizował do końca “Seba” i sprawił, że Lechia znów prowadziła.

W drugiej połowie na boisku w zespole rywali pojawił się Michał Janota. Wychowanek UKP Zielona Góra meczu jednak nie dokończył, w drugiej części dogrywki ujrzał czerwoną kartkę, która była efektem prawdopodobnie wulgaryzmów pod adresem któregoś z piłkarzy Lechii.

Końcowe minuty nerwowe, ale już bez wielkich zagrożeń ze strony rywali. Lechia sprawiła więc niemałą sensację i po raz drugi z rzędu awansowała do 1/16 Fortuna Pucharu Polski. Mecze tej rundy zostaną rozegrane 19 października, a zielonogórzanie rywala poznają w piątek, 2 września. Losowanie odbędzie się w siedzibie PZPN.

Do trzech razy sztuka? Tym razem tak! W ostatnich dwóch konfrontacjach zielonogórzan z pierwszoligowcami w Pucharze Polski nieznacznie, ale lepsi byli rywale. W 2018 wygrały tu 1:0 Wigry Suwałki (wtedy drużyna występowała pod nazwą Falubaz), a przed rokiem Arka Gdynia, strzelając gola tuż przed końcowym gwizdkiem. Tym razem to Lechia ma powody do zadowolenia! W najbliższą sobotę zielonogórzan czeka ligowe starcie ze Ślęzą we Wrocławiu (17:00).