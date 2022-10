W “Piłkarskiej Zielonej Górze” powróciliśmy oczywiście do wielkiego piłkarskiego wydarzenia, jakim była wygrana trzecioligowej Lechii Zielona Góra z występującą w ekstraklasie Jagiellonią Białystok. Nasz zespół zwyciężył 3:1 i awansował do 1/8 Fortuna Pucharu Polski.

Kluby z niższych lig takie mecze wspominają latami. Żyją też anegdoty, a jedną z nich przywołał w programie Piłkarska Zielona Góra trener Lechii Andrzej Sawicki. Przypomnijmy, goście w pierwszej połowie nie wykorzystali rzutu karnego.

Miała miejsce taka sytuacja, że godzinę przed meczem ktoś ze sztabu Jagiellonii zakwestionował punkt jedenastego metra, że nie jest on centralnie usypany. Poprosili, żeby pracownik MOSiR-u skorygował go, przesunął o 15 cm. Po czym się okazało, że tych 15 cm brakło potem przy tym karnym. To pokazuje, jakie czasami są niewiarygodne historie.