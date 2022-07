23 studentów z Ukrainy od 1 maja korzysta z kursu języka polskiego organizowanego przez Uniwersytet Zielonogórski. Uczestnicy do końca września mają opanować język na poziomie B1.

Przez pięć miesięcy studenci, którzy z powodu wojny przenieśli się do Polski i chcą studiować na Uniwersytecie Zielonogórskim, muszą przejść kurs języka polskiego. Za nimi już pierwszy test na poziomie A1.

Dużą zaletą kursu jest nieduża liczba uczestników, którzy mogą sobie wzajemnie pomagać, o czym mówi jedna ze studentek dziennikarstwa i komunikacji społecznej – Olena.

Kiedy ktoś czegoś nie rozumie, to możemy powiedzieć, jak to wygląda, jak się to tłumaczy. To bardzo dobre. I mamy też to, że możemy sobie porozmawiać. To wszyscy koledzy, ktoś razem mieszka w akademiku i studiuje na jakimś kierunku razem – to też dobrze, że jesteśmy wszyscy razem.

Studenci uczą się różnych aspektów języka m.in. gramatyki czy leksyki, ale ćwiczą także poprawną wymowę. O tym, jak wyglądają zajęcia, opowiada Katarzyna, która studiuje hotelarstwo i turystykę.

My przychodzimy, powtarzamy materiał, który uczyliśmy się na poprzednich zajęciach i dalej uczymy się nowego. Pierwsze to mówienie, dalej gramatyka i nowe słowa.

Choć zajęcia są obowiązkowe, aby studenci mogli uczyć się na Uniwersytecie Zielonogórskim, uczestnicy tego obowiązku nie czują. Są zadowoleni, że mogą poprawić swoją znajomość języka polskiego.

Podoba, dlatego że uczymy się szybko z dobrej książki. Nauczyciele są bardzo dobrzy, oni tak dobrze rozumieją, czy my rozumiemy materiał i jeżeli nie, to powtórzą materiał. Różne też interesujące filmy i inne interaktywne ćwiczenia. Chciałam uczyć się języka. Uczyłam się go w Kijowie, dlatego że chciałam pojechać do Polski na magisterski kurs [studia II stopnia]. Po skończeniu uniwersytetu będę myśleć, co robić dalej.

Kurs językowy to nie jedyna pomoc, którą otrzymują studenci z Ukrainy. Więcej o projekcie „Solidarni z Ukrainą” opowiada prof. Roman Sapeńko:

Projekt jest przeznaczony dla studentów uczelni ukraińskich, którzy przybyli do Polski po 24 lutego. To jest związane właśnie ze środkami, które żeśmy otrzymali z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, dlatego że to jest bardzo, ja bym powiedział, bogaty program, dlatego, że dla tych studentów mamy oczywiście zakwaterowanie, mamy stypendia – to jest 1500 zł miesięczni, podręczniki oczywiście, cały program pt. „Kultura i integracja”. To znaczy, że właściwie rzecz biorąc, po prostu również, jak gdyby zapoznają się ze środowiskiem, do którego trafili.

Po 285 godzinach kursu językowego każdy z uczestników, którzy zdadzą egzamin, otrzyma certyfikat na poziomie B1.

Oni otrzymają certyfikat na poziomie B1. Oczywiście zakończy się egzaminem, bo będziemy, jak gdyby musieli sprawdzić to wszystko, co nauczyciele wtłoczyli im do głów. To oczywiście nie jest łatwa sprawa, ale mamy tutaj wspaniałych fachowców z naszego centrum językowego naszego uniwersytetu i myślę, że skończy się to rzeczywiście bardzo efektywnie.

Uczestnicy są w różnym wieku i studiują różne kierunki na różnych stopniach. Kurs nie tylko pomaga studentom w nauce języka polskiego, ale także zapoznaje ich z polską kulturą. Jak sami przyznają, dzięki zajęciom nie mają już takich wielkich obaw przed rozmową po polsku.

Materiał przygotowała: Joanna Nawlicka