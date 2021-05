Czy szczepienie przeciwko COVID 19 powinny być obowiązkowe? Nad tym zastanawiają się dziś eksperci, a także politycy.

W mijającym tygodniu samorządowcy – a wśród nich lubuska marszałek Elżbieta Polak – przygotowali stanowisko w sprawie wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19, skierowane do Ministra Zdrowia oraz premiera. Według samorządowców, szczepienia powinny być obowiązkowe.

Takie zdanie wyraziła również w Radiu Index pani marszałek: