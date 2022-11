Mijający tydzień upłynął w życiu politycznym naszego miasta na sporze o środki unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przypomnijmy, Zielona Góra domaga się 340 euro na mieszkańca, zarząd województwa jest zdania, że w nowej perspektywie unijnej podział środków musi być równomierny.

W dyskusji, również na naszej antenie, wybrzmiewają także inne kwestie, które pokazują, jak mocny jest dziś konflikt miedzy zarządem województwa, zielonogórską Platformą Obywatelską a prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim.

W Radiu Index szef lubuskiej PO Waldemar Sługocki dziwił się, dlaczego włodarz naszego miasta z taką determinacją, jak w przypadku ZIT-ów, nie walczy również o rządowe środki w ramach Krajowego Programu Odbudowy.

Ubolewam nad tym, że pan prezydent nie wykazuje aktywności w staraniach o pieniądze w ramach KPO, który jest zablokowany. Tam tez są pieniądze na ważne inwestycje dla samorządu terytorialnego. Ten program jest realizowany w krótszym horyzoncie czasowym i warto naciskać na rząd, aby te pieniądze do nas popłynęły.

Co na to Janusz Kubicki? Prezydent przypomina, że często jeździ do Warszawy i walczy o środki dla naszego miasta. Kubicki stwierdził, że to on stoi za przyznaniem Szpitalowi Uniwersyteckiemu kwoty 35 milionów złotych na rewitalizację parkingu.

Jeździmy do Warszawy, walczymy, nie tylko o Zieloną Górę. Zapraszam do Cigacic, most wyremontowany przez nas, który nie jest w granicach administracyjnych miasta. W tej chwili Obwodnica Zachodnia, walczymy, mogę tych przykładów mnożyć. Zarzuca mi się, że gdy porozmawiam z kimś, kto jest ministrem i jest z PIS-u, to jestem PIS-owcem. Ale gdy pani marszałek, dzięki moim staraniom, dostaje od tego samego ministra 35 milionów, to twierdzi, że to nie są pisowskie pieniądze, tylko rządowe.

