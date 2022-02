Miasto ponownie ogłosiło przetarg na prowadzenie przychodni w Ochli.

Poprzedni najemca zrezygnował. Firmy mają czas do 9 lutego.

Przypomnijmy, że cena wywoławcza najmu to 4,80 zł netto za metr kwadratowy. Całkowita powierzchnia obiektu to 253 m2. Czynsz wyniesie ok. 1200 złotych. 1214,59 zł miesięcznie. Łączny koszt inwestycji to prawie 2 miliony złotych.