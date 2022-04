Święta Wielkiej Nocy już tuż tuż. Dziś o wartościach duchowych wielkanocnych uroczystości rozmawialiśmy z księdzem Adrianem Putem – proboszczem konkatedry pw. św. Jadwigi.

Czym są te święta dla chrześcijan? Takie pytanie padło w „Rozmowie na 96 FM” Nasz gość podkreślał ich wielką wagę zarówno w sferze mentalnej jak i tej życiowej.

Jeśli naprawdę przeżywamy w wierze te wydarzenia, to chcemy, by dom tez był przygotowany, wysprzątany. To są też ważne i istotne rzeczy. To jest taki zewnętrzny wymiar naszego świętowania.