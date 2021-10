– Chcemy się dzielić z mieszkańcami i promować ekologię – mówił dziś w Radiu Index Krzysztof Sikora. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej był gościem programu „Rozmowa na 96 FM”.

Szefa ZGK zapytaliśmy o ubiegłotygodniowa akcję związaną z rozdawaniem dyń. Miasto rozdało ich około 400 . – Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem – mówił Sikora.

Doszliśmy do wniosku, że szkoda je wyrzucić. Dokupiliśmy ich trochę. “Poszły” w ciągu 25 minut. Chcemy się dzielić, by pokazywać, że firma nie jest tylko do pobierania opłat za śmieci. Do tego chcemy promować ekologiczny styl życia.