Koszykówka zdominowała dzisiejszą Rozmowę na 96 FM i sprawy dotyczące Zastalu Enei BC Zielona Góra. Gościem Macieja Noskowicza był Konrad Witrylak, były członek rady nadzorczej Grono SSA, który na początku grudnia poinformował o odejściu z niej.

W radzie był obecny niespełna 12 lat. W Radiu Index mówił o powodach swojej decyzji.

Generalnie chodziło o to, że nie byłem w stanie porozumieć się z panem Januszem Jasińskim. To nie był konflikt jednodniowy. Trwało to wiele miesięcy i to też nie była moja pierwsza próba odejścia ze spółki. To we mnie dojrzewało, dojrzewało i dojrzało. Największy wpływ miało na to zakończenie zeszłego sezonu, niedotrzymanie słowa przez pana Janusza Jasińskiego i podpisanie dwóch dodatkowych wynagrodzeń, czego ze mną nie konsultował.