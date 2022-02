Studenci i absolwenci kierunku lekarskiego na UZ najlepsi w Polsce podczas Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2022 roku. Dokładniej mówiąc – znaleźli się na pierwszym miejscu w kategorii lekarze, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach i na drugim miejscu w kategorii lekarze zdający po raz pierwszy.

Do obu egzaminów przystąpiło w sumie 104 studentów oraz absolwentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mówi prof. Agnieszka Ziółkowska, dziekan Collegium Medicum.

Jest to niebywały sukces. Gratuluję wszystkim studentom, bo taki wynik świadczy o ich ogromnej pracy, wysiłku i zaangażowaniu w przygotowania. Dziękuje również naszej wykwalifikowanej kadrze, która przyczyniła się do tego sukcesu.

Co taki wynik oznacza dla studentów?

Jest to bardzo dobry punkt startu dla naszych jeszcze studentów. LEK w momencie jak był opracowywany dotyczył tylko absolwentów. W tym momencie do egzaminu mogą podchodzić studenci, którzy ukończyli 10 semestrów wraz z praktyką zawodową. Jest to punkt wyjścia do dalszych sukcesów.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2021 roku do LEK- u przystąpili pierwsi absolwenci kierunku lekarskiego na naszej uczelni. Uzyskali oni wtedy najwyższe noty w skali kraju wśród osób przystępujących do tego egzaminu po raz pierwszy.