Już po raz siódmy odbył się zielonogórski Bieg dla Transplantacji. W tym roku organizatorzy zdecydowali się na formułę hybrydową. Od 30 maja do 3 czerwca w Parku Poetów miłośnicy biegania pokonywali trasę zdalnie, a 5 czerwca przebiegli ją wspólnie.

Uczestnicy biegu rozpoczęli go i zakończyli w tym samym miejscu – na stadionie na Wyspiańskiego. Sama trasa miała 6 kilometrów i przebiegała przez Park Poetów. Maksymalny czas na pokonanie dystansu wynosił 70 minut. Mówi profesor Maria Mrówczyńska prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ds. Współpracy z Gospodarką.

Jest to wydarzenie, tak jak już wspomnieliśmy, cykliczne, bo to siódmy bieg dla transplantacji. Organizujemy to wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „Nerka” i jest nam miło, że udaje nam się co roku zebrać taką ogromną liczbę uczestników dla takiego wydarzenia. W tym roku było ponad 200 osób, także uważamy, że to jest sukces. Ale sukces też dzięki temu, że włączają się w to nasi studenci.