Aparat ultrasonograficzny klasy premium jest już w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Będzie wykorzystywany do diagnozowania i leczenia pacjentów w każdym wieku.

Pozyskane urządzenie to najnowszy dostępny sprzęt. Na rynku pojawił się 1 czerwca. Aparat wykorzystywany będzie zarówno na Oddziale Chirurgii i Urologii Dziecięcej, jak i na bloku operacyjnym. O cechach charakterystycznych tego urządzenia mówi dr Marcin Polok.

Mamy głowicę microconvex dla małych dzieci, zwykły convex dla dużych dzieci, głowicę liniową, a nawet śródoperacyjną, która pomoże na przykład obrazować, lokalizować i leczyć zmiany nowotworowe w trakcie zabiegów operacyjnych.

Nowe urządzenie zapewnia przede wszystkim lepszy, wyraźniejszy obraz. Posiada większy pulpit i może być podłączony do sieci, umożliwiając tym samym transmisję do sali audiowizualnych. Jest zdecydowanie cichszy niż poprzednie aparaty, co poprawia komfort użytkowania. Co jeszcze potrafi?

Ten aparat posiada także funkcję iNeedle, która w bardzo istotny sposób ułatwia na przykład wykonywanie biopsji celowanej, a także zakładanie nefrostomii przy zabiegach na nerkach.

Wartość urządzenia to około 230 tysięcy złotych.