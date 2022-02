Chynów jednym z największych beneficjentów Budżetu Obywatelskiego? Mieszkańcy tej dzielnicy Zielonej Góry zrealizowali już sporo pomysłów, a klucz do sukcesu przybliżał w Rozmowie na 96 FM dr Zbigniew Binek, radny Zielonej Razem, ekonomista Uniwersytetu Zielonogórskiego i mieszkaniec Chynowa.

Obecnie na Chynowie powstaje pumptrack, czyli tor dla miłośników ekstremalnej jazdy na rowerach. To inwestycja jeszcze w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

To jest ok. 180 metrów. Udało nam się zrobić dwie pętle – jedna dla starszej młodzieży, druga dla dzieci. Pumptrack to faktycznie inwestycje z BO, który mieszkańcy wygrali w zeszłym roku. My zawsze zgłaszamy takie zadanie łączące młodych i starszych mieszkańców Chynowa.

Jaki jest klucz do sukcesu? Zdaniem Binka właśnie współpraca i wyjście do ludzi. Ponadto na Chynowie z wyprzedzeniem wiedzą, o co chcą walczyć w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego.

Później, kiedy już jest zgłaszanie projektów, to mamy już gotowy. Kolejny ważny element to samo głosowanie. Nie chodzi o to, żeby pozyskiwać na skróty, choć formuła elektroniczna na to pozwala. Jeśli sytuacja pozwala, to najważniejsze jest wyjście do ludzi. My to robimy. To jest najważniejsze, na skróty nie da rady.

