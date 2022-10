O kilka miesięcy szybciej niż planowano początkowo pojedziemy Obwodnicą Południową Zielonej Góry. Prace idą w bardzo szybkim tempie, o czym w Radiu Index mówiliśmy już wielokrotnie. Co obecnie się dzieje na placu budowy?

O to zapytaliśmy wiceprezydenta Zielonej Góry Krzysztofa Kaliszuka.

Mamy już wszędzie położoną warstwę ścieralną. Praktycznie pozostało nam tylko rondo między Wilkanowem a Świdnicą do dokończenia. Oczywiście jest jeszcze ścieżka rowerowa między rondem Andrzeja Huszczy a rondem za Jędrzychowem oraz oznakowanie. Myślę, że do końca roku uda się wykonać wszystkie prace, a jeśli chodzi o oznakowanie, będzie montowane w ciągu zimy i w okolicach marca możemy się spodziewać wszystkich odbiorów i otwarcia obwodnicy.

Krzysztofa Kaliszuka zapytaliśmy również o to, czy spodziewał się aż tak szybkiego finału prac.

Strabag to jest bardzo dobra firma, jeśli chodzi o inwestycje. My już mieliśmy trzy lata wcześniej sygnały, że skończy się to szybciej, a rok temu byliśmy tego pewni, mimo tych perturbacji związanych ze wzrostem kosztów i odpływem pracowników z Ukrainy i wojną. Do końca roku podstawowe prace zostaną zakończone, a wiosną będzie odbiór.