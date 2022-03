Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Militarne działania u naszych wschodnich sąsiadów spowodowały, że w Polsce ruszyło wiele akcji pomocowych. Także w lubuskiem. Ich celem jest wsparcie osób uciekających od wojny.

Zofia Szozda, inicjatorka facebookowej grupy Lubuskie dla Ukrainy, podkreśla, że ich społeczność zrzesza osoby chcące pomóc uchodźcom na wielu różnych płaszczyznach.

Jak zaznacza Szozda- oprócz udostępniania mieszkań czy pokoi, grupa zapewnia również pomoc prawną oraz wsparcie psychologiczne. Zarówno wolontariuszom, jak i uchodźcom.

Jeżeli dana osoba pisze, że posiada bus, będzie jechała na granicę, czy może coś przewieźć to ja wtedy kieruję do poszczególnych koordynatorek, która na przykład zajmuje się transportem. Jeżeli ktoś pisze, że potrzebne są dzieciaki czy rodzina do odebrania z granicy, to również dajemy znać i mamy bazę osób, które się zgłosiły. Które na przykład dysponują swoimi samochodami, dysponują jakimiś ciężarówkami, busami i po prostu jada na granice i zabierają te osoby. Więc mamy od każdego obszaru koordynatorkę, do której przekazujemy wtedy wszystkie informacje, które, jeżeli któraś z nas dostaje, i ona już to dalej po prostu załatwia z osobami, które się zgłosiły.