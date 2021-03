Zobacz info

PEŁNIA 💜💫💜 Zapraszam Cię do zanurzenia się w Dźwiękach i Wibracjach, do poddania się im i pozwolenia by Cię zabrały Ku pełni Siebie Ku pełni Życia Z pełnią Księżyca ♥ To będzie muzyczno-duchowa podróż transowa, sesja głębokiego relaksu, doświadczenie aktywujące proces zmian, oczyszczenie i koncert w jednym ! 💫💜💫 Działając w intencji tworzenia przestrzeni do rozwoju i wzrostu, otwarcia pola miłości, łącząc się ze swoim własnym sercem, intuicją i wyższą Mądrością (Jaźnią), mam nadzieję, że pomoże ...