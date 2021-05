Są nowe przepisy z korzystania z hulajnóg elektrycznych. Zmiany weszły w życie w czwartek. Dla miłośników tych pojazdów oznacza to przede wszystkim przeniesienie się z chodników na ścieżki rowerowe. Jazda po tych pierwszych jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Jeśli jednak już się zdarzy, że użytkownik hulajnogi będzie jechał chodnikiem, musi pamiętać o podstawowej zasadzie – pierwszeństwo tam ma zawsze pieszy. Kolejna zasada to dopuszczalna prędkość – wynosi ona maksymalnie 20 kilometrów na godzinę.

Powyżej 18 roku życia nie trzeba mieć do tego uprawnień. Osoby do 18 lat muszą jednak mieć odpowiednie uprawnienia. W postaci czy to karty rowerowej, czy też motorowej. Albo każdego już później wyższego uprawnienia na pojazdy mechaniczne.