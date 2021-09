Przy zielonogórskim ratuszu stanęła wyjątkowa, przeszklona konstrukcja. To właśnie w jej wnętrzu mieścić się będzie, przez całe Winobranie 2021, nasze studio plenerowe. Bo jak już Was informowaliśmy Radio Index jest partnerem medialnym wydarzenia.

Oznacza to, że przez osiem dni – od 4 do 11 września – będziemy dla Was nadawali właśnie ze starówki. Będziecie mogli podejrzeć jak wygląda praca dziennikarzy, operatorów kamer oraz dj’ów. Co jeszcze można powiedzieć o naszym mobilnym studiu? O tym Maciej Gorzędowski.

Jest to panorama połączona z tradycyjnym kontenerem biurowym. Jest tam klimatyzacja. Na dodatek mamy taki kąsek – taras – na którym będziemy mogli przyjmować gości winobraniowych.

Okazuje się, że niełatwym zadaniem było samo w sobie przywiezienie kontenerów do Zielonej Góry.

Wiadomo – jest to duży zestaw, szeroki. A jak wiemy – uliczki są wąskie. Ale my nigdy nie zawodzimy, dajemy radę.

Słuchać oraz oglądać nas z moblinego studia radiowego będziecie mogli przez całe Winobranie, czyli od 4 do 11 września.