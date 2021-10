Enea Zastal BC z premierową wygraną w lidze VTB w tym sezonie. Zielonogórzanie pokonali w niedzielę, w hali CRS Tsmoki Mińsk 96:64.

To było spotkanie dwóch drużyn, które najdłużej pozostawały bez zwycięstwa w tym sezonie w lidze VTB. Zarówno jedni, jak i drudzy przystępowali do tego meczu z bilansem 0-4.

Zastal, podobnie jak w czwartkowym meczu z GTK Gliwice, był świetnie dysponowany strzelecko. Do przerwy 3/3 zza łuku mieli Tony Meier i Branden Frazier. Po 20 minutach gry zielonogórzanie prowadzili różnicą 11 punktów.

Po zmianie stron jeszcze podkręcili tempo i po kilku minutach trzeciej kwarty przewaga sięgała już 20 “oczek”. W drugiej połowie do grona strzelców dołączył jeszcze Devoe Joseph, który w sumie trafił 5 “trójek”. Bezbłędny jednak do końca był Frazier, który kończył mecz z czterema trafieniami z dystansu na 100-procentowej skuteczności.