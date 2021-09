W Zielonej Górze powstanie kryte boisko piłkarskie. Informacją podzielił się w mijającym tygodniu prezydent Janusz Kubicki, dodając, że miasto otrzymało 3 mln zł dofinansowania na tę inwestycję. Jednocześnie regularnie powraca temat budowy stadionu piłkarskiego z prawdziwego zdarzenia.

Kryty obiekt na pewno powstanie przy ul. Sulechowskiej i w okresie zimowym będzie wybawieniem dla trenujących piłkarzy. Z tej informacji cieszą się w III-ligowej Lechii. Mówi Konrad Komorniczak, działacz zielonogórskiego klubu.

Niedawno Zieloną Górę odwiedził nowy prezes PZPN. Cezary Kulesza spotkał się z prezydentem Zielonej Góry, a także przedstawicielami PSL i lokalnymi działaczami piłkarskimi. Arkadiusz Dąbrowski, sekretarz lubuskich „Ludowców” i przedstawiciel Lubuskiego Związku Piłki Nożnej uważa, że szef największego sportowego związku sportowego w Polsce mógłby pomóc w realizacji marzeń w postaci budowy stadionu piłkarskiego z prawdziwego zdarzenia.

Można by było zrobić montaż po 1/3 środków – centralnych, wojewódzkich i miejskich. To jest sprawa, która musi być poruszana wyżej. Mam nadzieję, że wiele osób się w to zaangażuje, bo jak doprowadzimy do tego, to naprawdę będzie historyczna chwila dla lubuskiej piłki.