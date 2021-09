Szkoły w dobie pandemii były jednym z tematów piątkowej “Rozmowy na 96FM”. O tym, jak radzą sobie zielonogórskie placówki oświatowe, mówił na naszej antenie Jarosław Skorulski – naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Nasz gość już na samym początku stwierdził, że póki co w szkołach jest spokojnie. Choć cały czas da się wyczuć niepokój i wyczekiwanie na to, co przyniosą kolejne tygodnie stacjonarnego nauczania. Zwłaszcza jeśli w danej placówce pojawiają się pojedyncze przypadki zachorowań.

Te sytuacje są pojedyncze. Są one wyrywkowe, nie jest to wyłączanie całych szkół i nauka zdalna. Mieliśmy wyłączone dwa oddziały w dwóch szkołach. Ale już powrócono tam do nauki stacjonarnej. Dziś w trzech innych placówkach mamy wyłączone po 1 oddziale.

Jak powiedział Jarosław Skorulski – wszystko powinno wrócić do normy od najbliższego poniedziałku.

Ta kwarantanna jest niezbyt duża. Najczęściej to uczniowie, którzy jak już mieli symptomy, to nie chodzili do szkoły. Wyszła tutaj mądrość rodziców, którzy zostawili dzieci w domu, jak coś zaczęło się dziać.

Nasz gość zauważył także, że Zielona Góra egzamin w postaci nauczania zdalnego zdała bardzo dobrze. Nie brakowało sprzętu, jedynym problemem był czasem brak internetu.