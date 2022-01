To już pewne – będzie nauka zdalna w szkołach. Którzy uczniowie zostaną nią objęci? Według ministerialnego rozporządzenia nauczanie online będzie obowiązywało w klasach 5 – 8 podstawówek oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.

Jak zatem sytuacja epidemiczna wygląda w Zielonej Górze? Pytaliśmy o to Jarosława Skorulskiego. Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych podkreślił w audycji „Prezydent na 96FM”, że miasto cały czas monitoruje kwestie zakażeń w placówkach oświatowych. Skorulski zapewnia także, że Zielona Góra jest gotowa na nauczanie zdalne.

My jesteśmy gotowi na naukę zdalną już półtora roku. Nawet jeśli decyzje zapadają z dnia na dzień. Bo większość tych decyzji zapada w ostatniej chwili. Musimy jednak pamiętać, że nauka zdalna jest wyłącznie protezą nauczania stacjonarnego.

A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zielonogórskich uczniów i pracowników szkół w kwestii szczepień? Co do tych pierwszych jest to temat trudny do zweryfikowania. Nauczyciele, administracja i obsługa szkół oraz przedszkoli na szczepienia decydowali się dosyć chętnie. W tej chwili można wręcz mówić o pojedynczych jednostkach sprzeciwiających się przyjęciu szczepionki.

Jeżeli państwo gwarantuje darmową szczepionkę, a ktoś nie chce jej przyjąć i wybiera swoją wolność, to musi być świadomy. Że za ewentualne koszty leczenia zapłaci sam. Ja nie chce się do tego dokładać. To też jest kwestia odpowiedzialności za współpracowników, za ich życie i zdrowie. Jestem w tym bardzo radykalny.

