Atmosfera podczas ostatniej sesji Rady Miasta, apel w sprawie Ukraińców – te tematy podejmowaliśmy dziś w „Rozmowie na 96 FM”.



Naszym gościem był radny Koalicji Obywatelskiej Janusz Rewers. Powróciliśmy m. in. do ostatniej sesji, podczas której było bardzo gorąco, głównie w kontekście wspomnianego apelu.

Wstyd straszny, dopełnił się jeszcze dla tych radnych, którzy nie poparli tego apelu. Chodziło o to, by wezwać rząd do aktywniejszych działań. To, co ludzie robią, jest piękne, a rada jest od tego, aby takie apele kierować.