Wciąż jest głośno o przeprowadzce zielonogórskiego „Medyka” do Sulechowa. Przypomnijmy, w poniedziałek radni wojewódzcy podjęli uchwałę intencyjną w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Medyk” w Zielonej Górze poprzez zmianę siedziby. 18 radnych było za przyjęciem uchwały. 11 radnych było przeciw. Żaden z radnych nie wstrzymał się od głosu.

A jak na sprawę zapatrują się zielonogórscy radni? O opinię na ten temat zapytaliśmy Janusza Rewersa z Koalicji Obywatelskiej. Radny uważa, że nie chodzi już o dobro szkoły, a o politykę.

To jest trudna sytuacja, bo rozwój szpitala jest na jednej szali. Nie za bardzo ktoś chce pomóc, miał być budynek OHP. To PiS się z tego wycofał. Z drugiej strony “Medyk” to tradycja. Fajnie jakby został w naszym mieście. Ale jest też medycyna, krok milowy. Na to również musimy chuchać i dmuchać.