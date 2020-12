Tak jak już informowaliśmy, Janusz Rewers – zielonogórski radny Koalicji Obywatelskiej – został kilka dni temu p. o. dyrektora Departamentu Promocji i Strategii marki w urzędzie marszałkowskim. Podpisał umowę na trzy miesiące.

Jakie były okoliczności zatrudnienia znanego kabareciarza? Takie pytanie Kaja Rostkowska postawiła radnemu w „Rozmowie na 96 FM”

Urząd marszałkowski przymierzał się do zmian. Na linii innowacji były potrzebne zmiany. Stąd pojawiła się propozycja. Podpisałem umowę na trzy miesiące zobaczymy, co będzie dalej. Spodziewałem się, że to będzie w styczniu.