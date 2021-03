Jaka jest wizja rozwoju Zielonej Góry? Między innymi o tym dziś rozmawialiśmy z Januszem Kubickim w audycji „Prezydent na 96 FM”.

Wczoraj podczas sesji Rady Miasta radni głosowali nad przystąpieniem do studium zagospodarowania przestrzennego. To najważniejszy dokument planistyczny, który wyznaczać będzie kierunek rozwoju miasta. Jaki on jest dziś? Pytaliśmy włodarza miasta.

Moja wizja to miasto przyjazne do życia i cały czas ją realizujemy. Jesteśmy na etapie nowych rozwiązań komunikacyjnych, Za chwilę chcemy przystąpić do projektowania kolejnego elementu obwodnicy miasta, więc ta wizja jest spójna.

Przez ostatnie lata nie było spójnego planu dla tzw. starej i nowej Zielonej Góry. Teraz ma się to zmienić. A jeśli chodzi o konkrety – warto dodać, że na 17-herktarowej działce przy ul. Amelii mają powstać budynki mieszkalne.

Co będzie, to trzeba się zapytać radnych. Rok temu podjęli oni decyzję, by ten teren był w dużej części terenem zabudowy wielorodzinnej. W tym kierunku będzie to szło. Najpierw było studium, teraz jest plan. Trzeba poczekać na ustalenia planu, to będzie na pewno kilka miesięcy.

Audycja „Prezydent na 96 FM” w każdą środę o 12.30.