Zielonogórskie schronisko dla zwierząt ma być dofinansowane i wyremontowane. Takie zdanie usłyszeliśmy dziś od Janusza Kubickiego w audycji „Prezydent na 96 FM”.

Przed kilkoma dniami włodarz miasta w mediach społecznościowych zaapelował do mieszkańców o zbiórkę pieniędzy na ten cel, deklarując, że z budżetu dołoży milion złotych.

Podczas programu prezydenta pytaliśmy o to, co dokładnie wymaga remontu i dlaczego wcześniej schronisko nie otrzymało dofinansowania.

Jeden z projektantów przygotowuje dokumenty planistyczne. Dokupiliśmy nową zmywarkę do misek. Jeśli ktoś powie, że to wina miasta, odpowiem: Tak to jest wina miasta, Też biorę za to odpowiedzialność.