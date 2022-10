Zielona Góra otrzyma 35 milionów złotych z rządowej kasy. Taką informację przekazał samorządom w naszym regionie wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Skąd ta kwota?

O tym dziś rozmawialiśmy z Januszem Kubicki podczas audycji „Prezydent na 96 FM”.

To są pieniądze, które zostały przyspieszone, miały trafić do nas w przyszłym roku. Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, rząd podjął decyzję o przesunięciu tych środków tak, aby wspomóc samorządy. Tych elementów jest bardzo dużo, dotyczą one tez samorządów. Środki zasypią dziury, które powstają po tym, że jest wzrost cen usług, które kupujemy jako miasto.