Jaka może być i politycznej przyszłości Janusza Kubickiego. Dziś o sojuszu włodarza miasta z Polską 2050 Szymona Hołowni rozmawialiśmy w audycji “Prezydent na 96 FM”.

Przypomnijmy, Kubicki jest wiceprzewodniczącym Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej. Podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach Kubicki oficjalnie nawiązał współpracę ze środowiskiem politycznym Hołowni.

To jest ogólnopolska Koalicja samorządowa, której jestem wiceprzewodniczącym. Drugim jest Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. To ruch samorządowy, który tworzymy od dłuższego czasu. Działamy na rzecz rozwoju samorządu.

Kubicki jednocześnie zdementował kwestie przynależności do partii politycznej.

Też mieszkańcy mnie zaczepiali i się pytali: czy idę do Hołowni i czy idę do jakiejś partii. Jako samorządowcy współpracujemy z partiami i podpisaliśmy porozumienie. Będziemy walczyć, by samorząd funkcjonował.