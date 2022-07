Co dalej z bezpieczeństwem na Placu Teatralnym? A raczej z jego brakiem, jak mówią mieszkańcy okolicznych kamienic i bloków. Przypomnijmy – mieszkańcy między innymi placu Matejki skarżą się na bójki i wandali, którzy upodobali sobie Plac Teatralny i jak mówią – dochodzi tam wręcz do scen dantejskich.

Czy miasto ma jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu? Zapytaliśmy o to Janusza Kubickiego, który był gościem środowej audycji “Prezydent na 96 FM”. Co ważne – dzień wcześniej w ratuszu odbyło się spotkanie władz miasta i mieszkańców, dotyczące właśnie terenu rekreacyjnego pomiędzy Placem Matejki a Aleją Niepodległości.

Wniosek jest jeden – policja nie radzi sobie z bezpieczeństwem w mieście.

A co na to policja? To także podsumował gość Radia Index.

Policja przedstawia statystyki, mówiąc o małej liczbie zgłoszeń. Bałagan na placu jednak jest i trzeba coś z tym zrobić. Rozwiązaniem mógłby być posterunek policji w centrum.

Dodatkowy posterunek miałby działać w weekendy, czyli od godziny 18 w piątek do godzin nocnych z niedzieli na poniedziałek.