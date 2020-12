– Miasto nie odsunie się od koszykówki, ale klub tonie w długach – mówił dziś Janusz Kubicki w audycji “Prezydent na 96 FM”. Włodarz miasta dziś w emocjonalnym wpisie na Facebooku wypowiedział się o sytuacji finansowej w zielonogórskim Zastalu.

Janusz Kubicki mówi o olbrzymim zadłużeniu klubu. Dziś w Radiu Index zadeklarował, że chce dalej wspierać klub, ale nie może wspierać podmiotu, który jest zadłużony.

Dla mnie temat jest jasny. Miasto klubowi zawsze pomagało. Klub korzysta z hali, którą utrzymujemy za 2 miliony złotych rocznie. Wpływy z biletów idą na konto do klubu. Poza tym środki bieżące. Przekazaliśmy klubowi 1,5 mln złotych.

Janusz Kubicki pytany był przez nas, dlaczego miasto nie wejdzie do koszykarskiej spółki. Taki plan jeszcze jakiś czas temu był realny.

Miasto nie może być udziałowcem spółki, która jest bankrutem. Chciałem tego, ale wycofałem się, gdy zobaczyłem pewne dokumenty., Biorę odpowiedzialność za to, co robię. To byłby dla mnie wyrok i niegospodarność.