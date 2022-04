Konflikt francuskiej Grupy Muszkieterowie z właścicielem zielonogórskich Intermarche Januszem Jasińskim – to główny temat „Rozmowy na 96 FM”.

Jasiński opowiadał nam o sporze prawnym z grupą. Sklepy w kraju są zamykane, w Zielonej Górze jeden z pięciu sklepów już został zamknięty. My zapytaliśmy naszego gościa, z czego wynika ów konflikt?

Od 10 listopada jesteśmy pozbawieni znaku handlowego. Dlatego, że jesteśmy w stanie wojny wypowiedzianej przez grupę. Otworzyliśmy pierwszy sklep w 1997 roku, To jest grupa franczyzowa, około 50 sklepów zostało w całym kraju zamkniętych na terenie całej Polski. My się na to nie zgodziliśmy, zostaliśmy ukarani, wszystkie umowy zostały zerwane w ciągu jednego dnia. Ta wojna trwa już pięć miesięcy.