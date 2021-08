Znamy oficjalne wina tegorocznego Winobrania. Spośród 54 trunków, które zgłoszone zostały do konkursu, najlepszymi według jury okazały się białe wino Riesling z winnicy Milsko oraz czerwone wino Regent z winnicy Żelazny.

Dla Winnicy Żelazny będzie to już drugi raz, kiedy ich wino staje się oficjalnym trunkiem zielonogórskiego święta wina. Rok temu spróbować można było białego wina ich produkcji. Tym razem Żelazny pochwali się winem czerwonym. Mówi Piotr Żelazny.

Można powiedzieć, że jest to lekkie wino. Jak na czerwone. Oddaje przede wszystkim akcenty owocowe. Ma też muśnięcie tonów dębowych. Nie jest ono na pewno ciężkie.

Żelazny nie kryje radości, że ich wino będzie oficjalnym trunkiem największego święta wina w Polsce.

Miła wiadomość, fajne wyróżnienie. Dzięki takim nagrodom nabieramy chęci do dalszej pracy. Jest to dla nas motywacja do dalszej pracy, rozwoju, ulepszania.