Szczepienia przeciwko koronawirusowi w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze – to jeden z tematów, który pojawił się w programie „Rozmowa na 96 FM”.

Naszym gościem był Sebastian Ciemnoczołowski, radny wojewódzki, także główny specjalista ds. rozwoju szpitala. Kaja Rostkowska pytała o to, jak wygląda proces szczepienia w placówce.

Dziennie tych szczepień jest ponad 100. To nie zależy do końca od nas, jakie to są szczepionki. Zamawiamy i czekamy na ich przysłanie.