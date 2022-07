Tegoroczne lato obdarowuje nas całą masą różnych zjawisk atmosferycznych. Zdarza się, że jednego dnia termometry wskazują ponad 30 stopni, a w kolejnym – czeka na nas deszcz i musimy ubrać się nieco cieplej.

Nie od dziś wiadomo, że pogoda ma wpływ na nasze samopoczucie. Ma to związek przede wszystkim z ciśnieniem atmosferycznym. O tym, jaka temperatura na zewnątrz jest dla człowieka najlepsza mówi doktor Jakub Szmyd z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Organizm człowieka jest stałocieplny, czyli temperatura 36.5° to jest taka optymalna temperatura, w której w naszym organizmie zachodzą wszystkie te procesy fizyko-chemiczne. No i dla organizmu człowieka najlepiej by było, gdyby właśnie taka temperatura wewnątrz ciała panowała, a na zewnątrz około 20° – tak się przyjmuje, że to jest komfort termiczny.

Zbyt wysoka i zbyt niska temperatura wpływają niekorzystnie na nasz organizm, a co za tym idzie czujemy się wtedy gorzej.

Pojawiają się sytuacje, w których, na przykład pojawia się upał, wtedy jest za ciepło, jest utrudnione oddawanie ciepła z organizmu do otoczenia, no i organizm w pewien sposób czuje wtedy dyskomfort. Oczywiście w toku ewolucji nasz organizm potrafi się do tego przystosować. Wytworzył pewne mechanizmy obronne, choćby nawet mimowolnie zaczynamy szybciej oddychać, ale dla organizmu nie korzystne są właśnie te sytuacje skrajne, kiedy jest temperatura wysoka albo niska.

Także nagłe zmiany temperatury mają negatywny wpływ na nasze samopoczucie.

Kiedy te zmiany następują bardzo gwałtownie, bo wtedy jakby nasz organizm musi nadążyć za tymi zmianami, no i wiadomo, że jeśli bodziec jest duży, szybkie zmiany następują, wtedy jakby wysiłek dla mechanizmów dostosowawczych jest większy, więc trudniej za tym nadążyć. Oczywiście są wśród nas w społeczeństwie osoby, które są sprawne, młode, zdrowe – wtedy łatwiej do tych zmian się zaadaptować, no ale wiadomo, że też mamy w społeczeństwie osoby jakieś osłabione, jak na przykład układ krążenia jest osłabiony, to oni to zdecydowanie gorzej znoszą i to jest silnie obciążające dla ich organizmu.

Podczas upałów i wyższych temperatur, należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Powinniśmy pić dużo więcej wody. Zaleca się także przebywanie w pomieszczeniach chłodzonych lub zacienionych.

Materiał przygotowała: Joanna Nawlicka