– Do roboty, bo nie ma na co czekać – tak mówi o parkingu wielopoziomowym obok Centrum Zdrowia Matki i Dziecka prezydent Janusz Kubicki. I tu prośba do mieszkańców, żeby wypowiedzieli się, jak parking ma wyglądać.

Do wyboru są trzy koncepcje, na które można głosować na stronie urzędu.

Wszyscy pewnie wiemy, jeżeli kiedykolwiek próbowaliśmy zaparkować koło szpitala, jak to jest trudne. Mamy podpisaną umowę ze Szpitalem Uniwersyteckim i Urzędem Marszałkowskim. Mam nadzieję, że się z niej nie wycofają. My jesteśmy gotowi wziąć na siebie gros kosztów związanych z tą inwestycją, żeby powstała jak najszybciej. Kończymy etap przygotowania dokumentacji.

Metalowe panele czy konstrukcja przeplatana zielenią? Decyzja należy do nas. Głosowanie trwa do 18 grudnia. Prezydent chce, żeby parking był gotowy w przyszłym roku.

Chcemy, żeby ten parking nie był taki sztampowy, zwłaszcza, że będzie widoczny od ulicy. Mam nadzieję, że uda nam się to wybudować w przeciągu roku. Jestem gotów jak najszybciej się za to zabrać.

Przypomnijmy, że na wielopoziomowym parkingu ma się zmieścić ok. 200-250 aut, a w ramach inwestycji będzie również przebudowana ulica Waryńskiego. Miasto zabezpieczyło wkład własny w wysokości 2,5 miliona złotych, a cała inwestycja będzie kosztować 20 milionów.