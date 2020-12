Mamy obecnie dziesięciu pacjentów na stanowiskach respiratorowych i szesnastu na terapii tlenowej wysokoprzepływowej – mówił dr Emil Korczak, lekarz naczelny Szpitala Uniwersyteckiego. Dziś w Rozmowie na 96 FM o tym, jak funkcjonuje otwarty w poniedziałek szpital dla pacjentów z COVID-19.

Lekarz stwierdził, że organizowanie lecznicy, ze względu na jej tempo, było na „wariackich papierach”. – Uczymy się tego szpitala, a jednocześnie przyjmujemy pacjentów – stwierdził nasz gość.

Korczak chwalił polityków, którzy zaangażowali się w powstanie lecznicy. Placówka nie jest oczywiście przygotowana na maksimum, czyli 170 łóżek. Jaka jest obecnie gotowość szpitala?

Mamy w tej chwili 30 stanowisk do intensywnej terapii, pod tym względem jesteśmy dosyć dobrze zaopatrzeni i do 56 stanowisk obserwacyjno-zakaźnych. To jest obecnie przede wszystkim drugie piętro.