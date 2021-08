– Przygotowujemy się do tego, żeby Winobranie odbyło się normalnie – informuje prezydent miasta Janusz Kubicki. Mniej niż miesiąc pozostaje do tegorocznych dni miasta. Świętowanie ma się rozpocząć 4 września.

Czy ryzyko kolejnej fali pandemii koronawirusa może zakłócić tegoroczne Winobranie? Rok temu impreza, choć skromniejsza, odbyła się. Jak będzie teraz?

Przygotowujemy się do tego, żeby Winobranie odbyło się w sposób normalny. Mamy problemy, bo rozporządzenie, które mówi o reżimach sanitarnych obowiązuje do 31 sierpnia. Mamy więc pustkę legislacyjną. Mam nadzieję, że będzie normalnie. Nic nie wskazuje dziś na problem, ale nie my wydajemy rozporządzenie i nie my o tym decydujemy. Chciałbym, aby Winobranie było zbliżone jak najbardziej do normalności.

Włodarz, przy okazji ostatniej audycji Prezydent na 96 FM był pytany o przygotowania do tegorocznego świętowania.

Przygotowujemy koncerty, wydarzenia artystyczne, szykujemy się do jarmarku, przygotowujemy się do korowodu i wielu innych rzeczy. Mam nadzieję, że się to uda. Jesteśmy na ostatniej prostej i niebawem będziemy przedstawiać wszystkie elementy. Winobranie nie jest czymś, co różni się w stu procentach od tego, co było. Jak ktoś zwrócił uwagę, to na parkingu przy Centrum Biznesu już nie ma namiotu szczepień. Przygotowujemy się, żeby tam również było jak zwykle wesołe miasteczko.