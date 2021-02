Zobacz info

Zachęcamy do wzięcia udziału w Walentynkowym Konkursie Norwida! W tym roku chcielibyśmy, aby główną inspiracją do wprawienia się w romantyczny nastrój, były dla Was dzieła Williama Szekspira. Wybierzcie więc fragment jednego z podanych dzieł angielskiego dramaturga i namówcie swoje drugie połówki do wzięcia udziału we wspólnym nagraniu wideo (technika dowolna), na którym odczytacie wybrany przez siebie szekspirowski fragment. Waszej interpretacji poddajemy: - „Romeo i Julię” - „Makbe...