Studenci Instytutu Inżynierii Mechanicznej mają się czym chwalić. W piątek z ich hali warsztatowej wyjechał prototyp roweru trójkołowego typu „Handbike”. Innowacyjny pojazd rowerowy powstał pod kierownictwem mgr inż. Zdzisława Wałęgi.

Rower charakteryzuje się zmodyfikowanym tylnym zawieszeniem. Co to oznacza dla osób z niedowładem nóg?

Takie rozwiązanie ma znacząco poprawić bezpieczeństwo oraz komfort osób niepełnosprawnych. Jak mówi Mateusz Tyliszczak, przewodniczący Akademickiego Związku Motorowego, zanim pojazd wyjechał z warsztatu, został skrupulatnie przetestowany.

Skupiliśmy się głównie na tym, że to nasz projekt. Chcemy go doprowadzić do końca i sfinalizować. Tak żeby był jedyny w swoim rodzaju. Zrobiliśmy więc wszystko, co w naszej mocy, żeby doprowadzić go do perfekcji. Cała konstrukcja roweru to nasza inicjatywa i nasz projekt.