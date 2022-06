– Deptak służy do deptania – mówiła dziś słuchaczka, pani Janina, która dodzwoniła się do programu Prezydent na 96 FM i pytała Janusza Kubickiego czy możliwy jest zakaz poruszania się po starówce na rowerach i hulajnogach?

Słuchaczka na antenie Radia Index przyznała, że kilka razy padła ofiarą potrąceń przez nierozważnie jadących rowerzystów i użytkowników elektrycznych hulajnóg.

Nie wiem, co zrobić, jak działać, żeby był całkowity zakaz dla hulajnóg i rowerów. Byłam potrącona kilka razy. Zakaz kiedyś był i choć sama kiedyś jeździłam, to nie przeszkadzało mi, żeby się przespacerować. Sama nazwa “deptak” to znaczy, że służy do deptania, a nie do jeżdżenia. A te hulajnogi to już w ogóle tragedia. Idę przy ścianie wręcz, bo się boję.

Co na to włodarz miasta? Janusz Kubicki stwierdził, że miasto zwróci na to uwagę zielonogórskiej policji.

Na deptaku pierwszeństwo ma ten, kto idzie. Będzie trzeba wrócić do tej dyskusji. Niestety nie każdy młody człowiek może zapanować nad chęcią szybkiej jazdy. Tak jak powiedziała pani Janina, deptak służy do tego, żebyśmy mogli po nim spacerować. Pozwoliliśmy na przejazd rowerami przez deptak, ale to ma być przejazd z uszanowaniem pieszych. Zwrócimy na to uwagę policji, żeby od czasu do czasu próbowała w tym zakresie interweniować.

Cały program do zobaczenia na wZielonej.pl. Macie pytania? Piszcie na adres: Prezydent@wZielonej.pl, lub jak pani Janina dzwońcie w trakcie programu. Numer telefonu: 68 326 96 96. Audycja w każdą środę o 12:30.