Kapitalne widowisko we Wrocławiu stworzyli koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra i miejscowego WKS-u Śląska. Po dramatycznym spotkaniu i dogrywce zielonogórzanie pokonali wrocławian 88:85.

Mecz miał szalenie emocjonujący przebieg. Lepiej weszli w spotkanie gospodarze, którzy po kilku minutach prowadzili już 24:9, a po I kwarcie było 33:24 dla Śląska. W drugiej kwarcie Zastal zagrał lepiej w ataku i wyszedł na prowadzenie. W 15 minucie David Brembley trafił i doprowadził do stanu 37:36. Końcowe fragmenty pierwszej połowy należały jednak do Śląska, który przed przerwą wypracował 7-punktowe prowadzenie 51:44. Trzecia kwarta to koncert Jarosława Zyskowskiego, który dziurawił kosz Śląska raz za razem. W tej części gry “Zyzio” trafił aż cztery razy za trzy. To dzięki jego fantastycznej postawie goście prowadzili 70:65 po III kwartach. W czwartej odsłonie to mordercza walka obu drużyn. Śląsk miał wygraną na wyciągnięcie ręki, ale na 24 sekundy przed końcem Nenadić trafił za trzy punkty i doprowadził do wyrównania 81:81. W dogrywce Zastal, miał chyba więcej sił i boiskowego sprytu doprowadzając do wygranej 88:85 przerywając tym samym serię siedmiu meczów Śląska bez porażki.

Najwięcej punktów dla Enei Zastalu BC zdobyli: Jarosław Zyskowski (26 punktów), Devoe Joseph (17) i Nemanja Nenadić (16). Dragan Apić (10 punktów i 14 zbiórek).

Zastal ma bilans 10 zwycięstw i 6 porażek i w tabeli jest piąty. Nasz zespól traci jednak tylko dwa punkty do lidera – Stali Ostrów.